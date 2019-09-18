上圖：大低壓95W(屆時若成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」)路徑。 (圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急 FB)下圖：周四~周六的全台降雨熱區。（圖/氣象局）

近日吹東北風，加上台灣的東側有一個大低壓帶(95W)，在大低壓的環流下，仍有小低壓在發展中，不排除在周四、周五期間有機會發展成颱風(若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」)。預估該低壓帶最快周四起最接近台灣，讓位於迎風面的北部及東北部水氣將會較多，會有局部短暫陣雨。氣象粉專從衛星雲圖中標註低壓95W的所在位置，並且曝光95W的未來走向，最有機會走偏向「東部外海北上」的路徑。

氣象達人彭啟明表示，未來要留意是台灣東南方海面上有個大低壓(95W)，距離非常近，不排除最快周四、周五(19、20日)期間，有機會發展成第17號颱風「塔巴」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」從衛星雲圖中標註低壓95W的所在位置，其中心在「那個看起來沒雲的地方，風切太強，對流全被吹到中心西南邊，因爲結構爛，很難在短時間要整理好到成颱」。同時也預測低壓95Ｗ的路徑為：「未來有較高的機率在東部外海北上，而且無論是否成颱，目前來看它 撞進台灣是不太可能」。

但即使低壓95W沒有形成颱風，還是會為台灣帶來水氣，因為低壓95W的環流蠻大的，使得「北、東部會涼爽有雨到周末；但中南部屬背風面，依舊夏季型天氣為主」。

最近吹了幾天東北風，讓北部早晚開始感到微涼如初秋。氣象局解釋，這幾天吹的「東北風」主要和目前位在台灣東方的「低壓帶」（95W）較有關係，和真正入秋時受大陸高壓影響的狀況，是有些差別的。預估低壓帶（95W）周四起最接近台灣，位在迎風面的「北部及東北部雨量較多」，將可以逐漸感受到「一陣秋雨一陣涼」，高溫可降至30度以下。

氣象局預報員李孟軒表示，目前大低壓帶(95W)中，琉球南方海面與南海那都各有一個低壓，因為現在連熱帶性低氣壓都還沒形成，只是不排除有熱帶系統發展，但還要再觀察。從模式來看，預估低壓大略會是在接近台灣時，從琉球海面北上，氣象局將持續觀察。

(中時電子報)