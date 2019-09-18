由於沙烏地阿拉伯兩座石油設施14日遇襲對全球經濟的的衝擊消退，國際油價今天大跌，同時投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）明天將會宣布降息，華爾街股市今天收高。

道瓊工業指數小漲33.77點或0.12%，以27110.59點作收。

標準普爾指數小漲7.72點或0.26%，收在3005.68點。

科技股那斯達克指數上揚32.47點或0.4%，收8186.02點。

沙國石油設施遭攻擊後，原油產量減少逾半，刺激國際油價昨天出現創紀錄暴漲，但今天收盤下跌超過5%，回吐昨天的部分漲幅。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）今天表示，石油設施遭攻擊後沙國每日產油量劇減570萬桶，減產的部分將會在9月底完全恢復生產。

他表示，沙國已藉由釋出石油儲備，設法恢復石油設施遇襲前的供應量。

(中央社)