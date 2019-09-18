由於沙烏地阿拉伯表示，沙國主要石油設施上週末遭到攻擊，每日產油量劇減570萬桶，減產部分將會在9月底完全恢復生產，且本月將維持對顧客的充分石油供給，國際油價今天重挫。
紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價重挫3.56美元或5.66%，來到每桶59.34美元。
這項期貨昨天狂漲8.05美元或14.68%。
倫敦北海布倫特原油11月交割價大跌4.47美元或6.48%，來到每桶64.55美元。
這項期貨昨天飆升7.73美元或12.84%。
沙國石油設施遭攻擊後，原油產量減少逾半，刺激油價昨天出現創紀錄暴漲。
沙烏地阿拉伯是全球最大石油供應國，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠14日遭到無人機攻擊，攻擊造成的停產占沙國總產油量的一半，全球產油量的5%。
新上任的沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）今天表示，沙國每日產油量9月底將達到1100萬桶，11月底將達到1200萬桶。
他並表示，沙國已藉由釋出石油儲備，設法恢復石油設施遇襲前的供應量。
(中央社)
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