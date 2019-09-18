◎中國時報

2020總統獨立參選連署登記昨截止受理，郭柯王全缺席。本來瀕臨分裂的國民黨，在鴻海創辦人郭台銘前晚宣布不選後，定於一尊韓國瑜；反倒前副總統呂秀蓮搭檔前南投縣長彭百顯昨登記參選。一夜之間，藍綠立場轉換，綠陷入分裂。

公務員懲戒委員會前委員長石木欽，被檢方查出多次接受富商招待及球敘，司法院昨召開人事審議委員會討論，以石接受佳和集團董事長翁茂鍾招待飲宴、打高爾夫球，且提供另涉刑案的翁男法律意見，甚至買進翁公司股票獲利等3大理由，違反法官法等10項規定，違失情節重大，決議送監察院審查。

台灣民眾黨主席柯文哲原先打著靠鴻海創辦人郭台銘參選總統，拉抬民眾黨立委選情的算盤，未料郭台銘在16日深夜宣布棄選，對此柯文哲昨坦言，「會比較辛苦一點。」民進黨市議員李建昌則呼籲精英不要代表民眾黨參選，「很怕精英人才掉進糞坑裡。」

◎旺報

1997年掀起亞洲金融風暴的金融大鱷索羅斯，最近再度對動盪不安的香港出擊，不料歷史再度重演，索羅斯「空襲」香港的如意算盤沒有成功，再遭滑鐵盧。市場傳聞索羅斯這次的損失高達24億港元。

香港是金融大鱷索羅斯的傷心地，兩度狙擊香港股市都鎩羽而歸。索羅斯在敗走香港後發文表態：「作為開放社會基金會的創辦人，我對打敗當下中國的興趣，超過了對美國的國家利益的關心。」他甚至支持美國川普對華要採取強硬立場，不能解除對華為的封殺。

華為創辦人任正非日前接受英國《經濟學人》專訪時提到，美國過去維護世界秩序，回報是接受美元作為國際流通和儲備貨幣，但美國自己破壞掉這個機制，大家不再相信美元是最可靠的儲備貨幣。

◎工商時報

南山人壽的境界系統創造金融業被罰的新境界。金管會17日無預警宣布，南山資訊系統上線造成諸多嚴重問題，有礙健全經營，南山人壽被罰3千萬元，停辦投資型保單業務，直到系統改善且經第三方驗證通過才能恢復；南山人壽董事長杜英宗被停止董事及董事長職務兩年，期間不得領取任何形式報酬與福利。

金管會罰鍰最大苦主出現。保險局今年到9月17日為止已開出60張罰單，共罰鍰9,890萬元，其中南山人壽與南山產險就接了八張罰單，罰鍰金額共5,460萬元，即占今年保險局罰鍰的55％以上。

區塊鏈從銀行運用擴散到證券、保險業，將由公會挑大樑。繼財金公司作為平台，領銜各銀行進行函證金融區塊鏈，成為區塊鏈金融業大串聯的首發，據了解，接下來將由壽險公會接力，10月領銜國內六家壽險公司推出「共享區塊鏈平台」。

(中時電子報)