京都先斗町燒肉蛋炒飯，像是一朵繽紛盛開的花朵，色香味俱全。（陳淑芬攝）

京都先斗町燒肉蛋炒飯，色香味俱全。（陳淑芬攝）

「這道炒飯，就像是一朵盛開的花！」蘇志強10年前從機車師傅轉行開起餐館，他研發的京都先斗町燒肉蛋炒飯，在香噴噴的高麗菜蛋炒飯上，炙燒過燒肉片鋪到滿出來，一顆黃澄澄的生蛋黃躺在一堆清脆碎蔥上，這道幸福小館的熱點炒飯，不但燒肉又多又美味，賣相也令人驚豔。

「每天用心做好餐點，客人就會上門來！」37歲的蘇志強笑著說，這就是做餐飲的樂趣，他還喜歡研發創意料理，他的創意炒飯有泰式、韓式及日式等10款，京都先斗町燒肉蛋炒飯就是為滿足「無肉不歡」饕客的需求。

這碗京都先斗町燒肉蛋炒飯上桌，真的像是一朵繽紛盛開的花朵，在炒得香噴噴的高麗菜蛋炒飯上鋪滿讓人食指大動的燒肉片，燒肉是選用豬肉後腿肉，軟嫩肉質切成片，先以柳丁汁醃過，以天然水果的香甜取代砂糖，先煎過、再炙燒，吃起來香嫩多汁，搭配生蛋黃液、青蔥一起入口，總是讓饕客愛不釋口。

蘇志強笑著說，有的客人不喜歡生蛋汁液，可以事前要求將蛋黃煎熟，為了讓客人吃出最愛的口味，他接受這種客製化服務。客人愛吃，蘇志強就會努力研發！他說，這是「使命必達」的服務，要讓客人一次滿足。

「燒肉除了肉香，還有特殊的甜味」蘇志強說，這是天然自然果香，吃起來就是不一樣。這碗炒飯的燒肉給得都不手軟，總肉量重約300公克的燒肉片，鋪到滿出碗外，他說，就是要讓喜歡吃肉的客人吃好吃滿。

●幸福小館美食資訊：

地址：台中市東區力行路53號

電話：04-23600221

營業時間：11：00到14：30；16：30到21：00

價格：150元／碗

(中時 )