一名10歲女孩與家人到河邊游泳後突感不適。緊急送醫之後仍回天乏術。她的家人表示，導致女孩突然死亡的竟然是河裡一種「吃腦變形蟲」(brain-eating amoeba )。據《海峽時報》報導，10歲的莉莉(Lily Mae Avant)在9月份時與家人為了歡度勞動節而到河邊游泳，沒想到下個星期莉莉開始持續發燒、頭痛。家人緊急將她送往美國沃斯堡(Fort Worth)的兒童醫院。美國各地開始替莉莉集氣，希望這個漂亮的小女孩可以撐過這場艱難的戰鬥，不過遺憾的是，莉莉最終還是離開了人世。她的家人在FB上表示莉莉已經「到耶穌懷裡」。

德州衛服部告訴當地媒體，造成莉莉死亡的是一種會吃人腦的變形蟲。這種蟲透過河水進入了莉莉的鼻腔，接著侵入她的身體。德州衛服部同時也深表遺憾：「這個案件是極罕見的，每年估計有幾百萬的人到河裡游泳。」

(中時電子報)