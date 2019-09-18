獨派喜樂島聯盟昨(17日)正式提名該黨總統候選人，由前副總統呂秀蓮參選角逐。而鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜發出聲明，宣佈「決定不參與2020連署競選總統」。兩人為政壇投下震撼彈。曾和呂秀蓮搭檔執政的前總統陳水扁就表示，呂秀蓮有來問他選總統的看法。他也給了意見。但網友對他的說法則感嘆，「可以誠實點嗎？」。

前總統陳水扁昨晚在個人臉書「扁新勇哥物語」表示，916深夜11點左右二顆政壇原子彈先後在臺北天空爆開，2020年總統選情又起了新的化學變化。原先藍營大分裂，綠營小分歧；如今藍營整合成功，綠營中分裂。最後鹿死誰手，實在勝負難蔔。

阿扁說，9月14日晚上10點半，柯文哲市長夫婦忙完一整天在高雄的行程後約扁長談，柯對郭台銘的選情充滿信心，說他一定當選。阿扁則不認為郭會當選，最後一定被「棄保」掉。柯強調要等政治文化改變再參選，阿扁回稱，「台灣的政治文化短時間內不會改變，擔任國家領導人還有機會移風易俗。柯想選又不敢選」。他說他不會做郭的競選總幹事，但會派蔡壁如代表參加。

扁也透露，10日上午10點半，呂前副總統來問阿扁對她參選總統的看法。阿扁坦承以告「呂副的『天年』過去了」，去年是她宣佈參選總統的好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選臺北市長。而這次決定太慢了！阿扁不表贊同。呂副也說不會當選，但當連署總統候選人45天可以談和平中立。

對此，網友紛紛認為，「你腦袋很清楚條理分明了，可以誠實一點回籠了嗎」、「呂副讚!比小英好」、「如果因為呂副的參選而導致韓國瑜當選，我絕對支持周錫偉把你抓回中監」、「至少呂副敢說趕作；做人比較真誠」、「原來呂參選只是為了打廣告，大家可以不用投給她」。更有扁迷趁亂留言「支持阿扁總統參選，必投阿扁總統」。

但也有網友說，「挺你以前的過往，但是不挺你目前的做為」、「兩個臺灣政壇永遠在刷存在感的人，趙少康和陳水扁。」。

網友在前總統陳水扁臉書留言。(圖/截自 阿扁新勇哥物語臉書)

(中時電子報)