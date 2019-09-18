PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

宣布不參與連署 郭台銘：永遠中華民國派

9月16日深夜11點，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加2020總統連署，後續動向各界關注。網友認為，郭應很快也會力挺國民黨總統候選人韓國瑜，和韓上演大和解，藍營也將士氣大振、立委過半。有人指出，國民黨榮譽黨主席連戰，就是居中一直為韓出力的人。

12日國民黨大動作發動31為大老連署，力挺韓國瑜、力勸郭台銘，盼國民黨團結下架總統蔡英文，一起熱愛中華民國、撥亂反正。國民黨表示，此連署正由連戰發起，並獲得現任主席吳敦義與馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等前任主席，以及多位工商界、軍方領袖等熱烈響應。

網友在PTT論壇發文《果凍很快就會挺韓了》，寫道：「郭粉不用腦補了，接下來的劇情就是，韓總找到郭董，來一個擁抱大和解，郭董宣布支持韓總，猴子、燕子也回來了，韓總跟藍軍士氣大振，2020韓總當選、立委過半。」

有人指出，連戰一直居中為韓國瑜出力；其他網友則回應：「會擁抱大合唱郭就不會先退黨再退選」、「別說事實好嗎？」「郭都退黨了，小英當然搶進去請益啊！見面談到美中貿易請教果凍，再給個APEC特使」。

(中時電子報)