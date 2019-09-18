巴西非政府組織「巴西記者」和新聞社「公共機構」分析各州農業廳報告指出，2018年12月至今年2月，有近5億隻蜜蜂死亡，，80%的死蜜蜂體內有芬普尼等殺蟲劑。

研究證明芬普尼（fipronil）對蜜蜂的殺傷力很致命後，越南、烏拉圭和南非等國已禁用這種物質。

巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）檢察廳的調查顯示，今年1月約有5000萬隻蜜蜂死於農藥中毒，主要原因是用於這個地區大豆作物的芬普尼殺蟲劑。

聖卡塔里納州是巴西最大的蜂蜜出口州，99%的生產被認證為有機蜂蜜。生產商擔心，大量蜜蜂死亡會引起人們對聖卡塔里納蜂蜜品質的懷疑，影響其業務。

今年1月22日至31日，聖卡塔里納州檢察廳和州營農業綜合開發公司（Cidasc）視察州北部高原原始森林地區的生產商時，發現大量蜜蜂死亡，檢驗蜂屍結果發現3種殺蟲劑，包括由德國化學及製藥公司拜耳（Bayer）生產的殺蟲劑trifloxistrobina和triflumuron，更多的是全球化工業龍頭巴斯夫生產的殺蟲劑芬普尼。

兩家公司聲稱，他們的產品，如果按照準則使用，不會危害環境安全。Cidasc也沒有歸咎任何生產商，將芬普尼的污染視為意外。

聖卡塔里納聯邦大學（UFSC）教授、農業學家諾達里（Rubens Onofre Nodari）指出，這些殺蟲劑對蜜蜂的殺傷力很致命，一般農藥對蜜蜂有慢性的神經傷害，像芬普尼這類的殺蟲劑則是直接的急性致死，而在飛行過程中沒有死的生病蜜蜂，更會污染整個蜂巢。

這3種殺蟲劑的毒性被巴西衛生部列為第二類「高毒」。儘管如此，巴西還是開放它們用於農作物。

「防治農藥和轉基因論壇」主席、檢察官瑪烈洛斯（Greicia Malheiros）指出，與世界其他地區相比，巴西正在倒退走，導致動物和人類死亡的物質繼續在市場銷售，今年前8月，還開放290種新的農用化學品，其中的40%被其他國家禁用。

根據巴西衛生安全檢查局（Anvisa）統計，過去3年，巴西已開放1587種殺蟲劑，其中的40%被歸類為「極毒」或「高毒」。

聯合國糧農組織（FAO）指出，從1990年到2016年，巴西農藥消費量成長770%，而全國農業面積僅成長48%。

非政府組織「巴西記者」（Reporter Brasil）和新聞社「公共機構」（Agencia Publica）分析各州農業廳提供的報告也指出，2018年12月至今年2月，芬普尼和尼古丁衍生殺蟲劑（neonicotinoides）是造成南大河州4億隻蜜蜂、南馬托格羅索4500萬隻和聖保羅700萬隻蜜蜂死亡的主因，80%的死蜜蜂體內有這些物質。

諾達里表示，在短短3個月內，巴西有近5億隻蜜蜂死亡，且還不包括野生蜜蜂，所以實際問題更令人擔憂。

諾達里指出，蜜蜂是大自然的主要傳粉者，蜜蜂死亡不只影響蜂蜜鏈。如果沒有蜜蜂的授粉，農業生產將大幅度減少，甚至引發食物戰爭。

雖然還沒有研究關於大量蜜蜂死亡對聖卡塔里納農業生產的影響，但眾所周知，沒有蜜蜂，就沒有這個州山區的重要農產品蘋果。聖卡塔里納是巴西蘋果的第2大產地。

由環境部協調的「巴西授粉者專案」（Projeto Polinizadores do Brasil）指出，巴西農業生產年產值的30%依靠傳粉者，如果支付授粉服務，每年將花費約120億美元。

(中央社)