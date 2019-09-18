鴻海創辦人郭台銘日前發聲明表示，不登記連署2020總統，震撼政壇。對此，中山大學政治研究所教授、韓國瑜國政顧問團成員廖達琪認為，韓現在的副手人選非常重要，因為副手必須要跟韓互補，也關乎中間選民及年輕族群，願不願意給韓一個機會。廖直言，韓一定要看到中間選民與年輕選民的需求，如果找不出這一塊「韓真的不用選了」。

據中評社報導，廖達琪指出，2020大選如果是原先推敲的三腳督，韓國瑜只要鞏固韓粉，把個人支持度拉到35%至38%就有可能當選，韓的運作空間也會比較好做。但現在郭台銘不選，即便有喜樂島的呂秀蓮，但呂吃不了綠營的票，蔡英文只要跟韓一對一，韓只靠韓粉絕對不夠，必須思考如何從30%往50%支持度邁進。

此外，廖達琪說，韓國瑜一定要看到中間選民與年輕選民的需求，如果找不出這一塊「韓真的不用選了」。廖建議，韓現在的副手人選非常重要，因為副手必須要跟韓互補，也關乎中間選民及年輕族群，願不願意給韓機會。韓有死忠韓粉支持，但在年輕族群及中間選民上非常難著力，她建議韓應改變打法，往中間選民及年輕族群靠攏。

廖達琪觀察，國民黨打得不夠深、不夠強，且競選團隊打議題輿論策略也流於小規模作戰，且缺乏系統性整合。韓陣營過去面對三足鼎立選戰局面時可能還能撐，但現在要藍綠對決，策略打法得重新調整。

(中時電子報)