阿翔3個月前因和謝忻當街激吻爆出不倫戀，形象跌到谷底，雖然他受到停工處分，但才短短2個月就火速復出，讓外界很不能理解，揚言拒看他節目，但風波還未平息，近日他合體正宮Grace賣風衣，拿外遇梗消費遭到砲轟，而兩人為何會接這個廣告，名嘴狄志偉也爆出內幕。

阿翔爆不倫謝忻後，老婆Grace選擇原諒，並表示「換我為你撐傘」，大器態度獲得讚賞，不過現卻拿「撐傘文」來拍攝廣告，引來網友痛批內容過於矯情、銅臭味太重，根本想「洗白」，面對外界的抨擊，廣告商似乎也想滅火，趕緊把影片從臉書下架。

這次的事件，讓阿翔被罵翻外，連Grace也受到波及，名嘴狄志偉透露，他詢問過經紀公司為什麼要接這個廣告，對方表示因為廣告內容主要是以女性觀點出發，目的是表達在艱難時刻，家人應該凝聚力量，一起共度難關，加上這次廣告算半做公益，會捐10萬給公益團體，才點頭拍攝，沒想到引起軒然大波。

其實，在還沒爆發外遇事件前，阿翔年收入高達4千萬，但形像大傷後，狄志偉透露，其實仍有不少廠商想找浩角翔起代言，希望藉此逆勢操作，趁著他形象重傷，可以砍代言費，不過經紀公司對於價碼仍很堅持，根本沒想降價，價碼依舊高達7位數。

(中時電子報)