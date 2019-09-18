多位美國聯邦參議員今天敦促審慎回應日前沙烏地阿拉伯石油設施遇襲事件，但總統川普鐵粉、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）譴責這起攻擊為「戰爭行為」，應做出果斷回應。

法新社報導，葛蘭姆表示，這「顯然」是場精密攻擊，用無人機發射飛彈攻擊位在沙烏地的全球最大煉油廠和一座油田，而事件起因，只可能是來自「伊朗邪惡政權」的命令和參與。

葛蘭姆發布聲明表示：「這簡直就是戰爭行為，而目標應該是恢復遏阻伊朗的侵略行為，但這顯然已蕩然無存。」

共和黨籍、深獲川普信賴的葛蘭姆在推特發文說，華府應該考慮攻擊伊朗煉油廠以為因應，他說這一步「將重挫伊朗政權」。

葛蘭姆多年來一直都是國防鷹派，他點出，伊朗6月間射下美國無人機後川普所採取的「慎重回應」，「顯然被伊朗政權視為軟弱象徵」。

針對沙國遇襲的機密簡報書，已交付美國國會山莊一安全地點供諸位聯邦參議員參考。

其他共和黨籍參議員，包括盧比歐（Marco Rubio）和強生（Ron Johnson），均表示他們完全相信伊朗要為沙烏地遇襲事件負責。

然而，參議院外交委員會主席、共和黨籍的席里契（Jim Risch）警告，勿倉促對伊朗採取軍事行動，說他們仍在分析局勢，並鼓勵其他議員研究沙國這起攻擊案的各項機密證據。

(中央社)