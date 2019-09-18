鴻海創辦人郭台銘16日拋出不選總統的震撼彈，對此，律師呂秋遠除了列出郭台銘不參選聲明的10點超譯外，昨（17）日他又在臉書PO文分享了「2020總統大選連署階段的10大人生啟示」，其中，讓網友們直呼最有哏的第10點正是「媽祖托夢給你別當真，因為信徒都會以為自己人定勝天」。
呂秋遠在PO文中直言，2020總統大選連署階段至今，帶給他10大人生啟示，其中包含「什麼都不要的最大」、「罵人不能解決問題」、「別急著掏心掏肺」、「好朋友不會讓你在最後知道他的決定」、「別急著痛罵競爭對手」以及「所有事情都沒有百分之百的結果」。
此外，呂秋遠認為，凡事應該都要準備兩套以上的「劇本」，包含道歉與感謝，這樣才能把工作做好。而他也拿麥克喬丹來暗示，「麥克喬丹是籃球之神，但是他再有錢，也只能買下棒球隊，下場打比賽應該不太行」。
看完呂秋遠的10點啟示，底下不少人也都開玩笑地回應，「媽祖托夢別當真，因爲祂可能同時給很多信徒托夢」、「為什麼突然覺得這些話好眼熟，難道有共識？」、「這篇怎麼看起來比較像是感情的啟示」、「媽祖託夢……有哏笑翻」。
(中時電子報)
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