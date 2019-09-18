國安特勤風波不斷！私菸案未了，一名擔任總統隨扈多年的特勤中心中校軍官，再遭爆料與一名性治療師發展不倫戀多年，二人在朋友面前互動親密，甚至用假陽具當助興小玩具都毫不在意。不過，該名中校否認不倫，稱自己去年已離婚，與性治療師是好朋友的互動。

有民眾向《鏡週刊》爆料，指45歲陳姓中校與性治療師秘戀，甚至同居過夜；8月中周刊拍到陳姓中校與該女治療師及數名友人聚餐，席間女治療師竟拿出一根肉色的假陽具充當麥克風，「嘟」到陳姓中校面前訪問，陳毫不在意，對著假陽具侃侃而談，逗得在場友人哈哈大笑。

不過陳姓中校否認不倫，稱去年1月已恢復單身，有交友自由，與女治療師僅是好朋友。而國安局也回應，陳中校非任職於總統警衛室，目前擔任特勤中心便衣警衛工作，也沒有任何不當風紀事件發生。而女治療師任職的健康中心則表示，女治療師出差中，其臉書也已關閉，尚無法取得其回應。

(中時電子報)