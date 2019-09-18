急性心臟病好發於秋冬，時常出現許多人因為心肌梗塞猝死。台北市立聯合醫院中醫科兼任醫師周宗翰表示，想防止心臟病發作，就要先了解它要發作前有4大恐怖徵兆：呼吸困難、不明原因的失眠、大便習慣突然改變、胸悶伴隨手腳冰冷。

●時常抱怨呼吸困難

早安健康報導，周宗翰說，坐著還好，但一躺下就覺得呼吸不順，這是因為心肺功能出問題，血液運行乏力，導致呼吸困難，胸悶等。

●不明原因失眠

周宗翰說，這是因為患者長期壓力大、緊張，情志失調，交感神經過於興奮，導致心跳加快，心肌耗氧量也增加出現心悸，心煩，失眠等症狀，嚴重可能心臟病發作。

●大便的習慣改變、或變得不規則

周宗翰說，心與脾為子母臟，所以心臟忽快忽慢的跳動，也會影響大便的規律，造成便秘或拉肚子。除了治療腸胃，也要考慮的心臟功能是否正常。

●胸悶加上手腳冰冷

周宗翰說，手、腳距離心臟最遠，當心臟循環變差、心肌缺氧，常導致手腳冰冷，胸悶心悸，特別是女生停經後，失去雌激素保護，冠狀動脈硬化機率增高。

最後周宗翰警告，有以上症狀建議趕快就醫，平時也可以多拍打兩邊手肘，是肺經，心經，心包經所經過之處，能促進血液循環，穩定自律神經。

(中時電子報)