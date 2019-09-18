陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 08:372019/09/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍消息人士透露，中方首艘自製航母002艦已進入最後準備階段，可望今年稍後服役，而北京打算在艦上部署「利劍」先進無人機。 據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，解放軍為了迎接中共10月1日建政70周年紀念，上周末在北京為大閱兵進行排練。其中出現了「利劍」無人機，還有「無偵-8」超音速無人偵察機。 (中時電子報) #無人機 #利劍 #無偵-8 #航母 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 看需求 陸航母不必和老美比艦載機 15:332019/08/24 軍事 殲-20中選！可望成陸新航母艦載機 08:152019/08/28 軍事 對付中俄沒力！美難負擔12艘航母 09:182019/08/30 軍事 可執行自殺任務 陸礪劍現身俄航展 13:302019/09/01 軍事 軍事熱門新聞 陸閱兵首秀超音速無人偵察機 媲美黑鳥SR71 - 軍事 雷神游隼空對空飛彈 體積小射程長 - 軍事 二戰傳奇噴火式戰機將飛抵台灣 全球航迷關注 - 軍事 怎麼回事！沙9兆年軍費竟不敵46萬無人機攻擊 - 軍事 美降F-35成本 洛馬掛這保證促簽長約 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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