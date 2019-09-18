解放軍消息人士透露，中方首艘自製航母002艦已進入最後準備階段，可望今年稍後服役，而北京打算在艦上部署「利劍」先進無人機。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，解放軍為了迎接中共10月1日建政70周年紀念，上周末在北京為大閱兵進行排練。其中出現了「利劍」無人機，還有「無偵-8」超音速無人偵察機。

(中時電子報)