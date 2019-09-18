根據美國媒體報導指出，火箭老闆費迪塔在上節目受訪時稱讚哈登應該是上賽季MVP，而且如果他專心防守的話，將是全聯盟最出色的球員。

費迪塔參加《First Take》節目，除了宣傳自己的新書外，還在談論到哈登的時候不吝嗇地垮起自己的球員，「哈登的低位防守是聯盟裡面最好的球員，所以我認為，如果他把所有心思放在防守上面的話，肯定可以獲得年度最佳防守獎項。」

此外，費迪塔還說，雖然阿提托康坡上賽季的表現非常不可思議，但如果只看例行賽表現的畫，哈登理應是MVP才對。

至於節目主持人質疑哈登經常在季後賽掉鏈子一事，費迪塔並沒有正面回答，而是婉轉地表示，哈登已經30歲了，而且NBA歷史上不少偉大球員都是在30歲以後才拿到生涯第一座總冠軍，比如歐拉朱旺等人。

費迪塔說，「哈登與韋斯布魯克過去已分別在自己的球隊打出絕佳球季，如今兩人終於正式聯手，是應該在季後賽大殺四方的時候了，我相信他們能在新賽季帶領球隊打出新氣象。」

(中時電子報)