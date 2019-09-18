提振經濟 ECB官員籲德國增加投資 08:542019/09/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）管理委員會委員兼法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）17日表示，如果財政狀況允許的話，德國與荷蘭等歐元區國家應考慮減稅或增加投資以提振經濟。 戴加洛周二在英國倫敦演講時提到，各國政府在經濟復甦一事上必須扮演一定角色，而此番言論正好呼應ECB總裁德拉吉（Mario Draghi）上周說法。 戴加洛表示：「歐元區國家在財政允許的情況下，例如德國與荷蘭等國，必須設法支持經濟成長，其中增加投資或減稅特別有助於經濟長期發展。」 (工商 ) #經濟 #投資 #增加 #德國 #財政 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟學家估今年美國經濟成長2.2％ 遠遜川普預期 18:322019/09/16 財經 投資人關係論壇 9月19日 登場 04:102019/09/17 證券．權證 構築三金防護網 守護退休生活 04:102019/09/17 產業特刊 學者觀點－以庶民經濟拉動經濟成長 04:102019/09/18 產業特刊 美銀美林：美基金操盤手 加碼商品 04:102019/09/18 全球財經 新金四國 金控連11季加碼 04:102019/09/18 金融．稅務 期貨交易與產品創新論壇 10月1日登場 04:102019/09/18 投資理財 債券天王上架 鉅亨買基金再添生力軍 04:102019/09/18 產業特刊 凱基樂活投資誌 投資人好夥伴 04:102019/09/18 產業特刊 多元資產 分散風險抗亂市 04:102019/09/18 投資理財 國際熱門新聞 有風險！索國央行：與陸建交恐面臨三大風險 - 國際 顧選舉？川普：大選前或可與陸達協議 - 國際 川普醜話先說！能出兵伊朗 但這國得買單 - 國際 金正恩痛恨被叫「小火箭人」 原因噴飯 - 國際 千葉縣大停電的罪魁禍首竟是當地名產！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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