歐洲央行（ECB）管理委員會委員兼法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）17日表示，如果財政狀況允許的話，德國與荷蘭等歐元區國家應考慮減稅或增加投資以提振經濟。

戴加洛周二在英國倫敦演講時提到，各國政府在經濟復甦一事上必須扮演一定角色，而此番言論正好呼應ECB總裁德拉吉（Mario Draghi）上周說法。

戴加洛表示：「歐元區國家在財政允許的情況下，例如德國與荷蘭等國，必須設法支持經濟成長，其中增加投資或減稅特別有助於經濟長期發展。」

(工商 )