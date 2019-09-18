路透社引用美國公平就業機會委員會（EEOC）資料報導，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）可能對於旗下178名女性勞工存在性別歧視，像是提供較少薪資與升遷機會等。

EEOC呼籲，沃爾瑪應與投訴的女性勞工共同研究解決方案，包括達成和解與改善公司聘雇實務狀況等。沃爾瑪是全球最大零售商之一，全球員工人數多達150萬人。

沃爾瑪發言人表示，雖然多數案例發現「模糊不清、不夠具體」，部分個案甚至發生在15年前、不足以代表現況，但公司仍有誠意進行和解。

(工商 )