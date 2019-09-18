沃爾瑪遭爆歧視女性勞工 08:542019/09/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透社引用美國公平就業機會委員會（EEOC）資料報導，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）可能對於旗下178名女性勞工存在性別歧視，像是提供較少薪資與升遷機會等。 EEOC呼籲，沃爾瑪應與投訴的女性勞工共同研究解決方案，包括達成和解與改善公司聘雇實務狀況等。沃爾瑪是全球最大零售商之一，全球員工人數多達150萬人。 沃爾瑪發言人表示，雖然多數案例發現「模糊不清、不夠具體」，部分個案甚至發生在15年前、不足以代表現況，但公司仍有誠意進行和解。 (工商 ) #沃爾瑪 #女性 #勞工 #女性勞工 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 信託公會：勞工樂退 第三支柱不可少 04:092019/09/14 金融．稅務 民主黨顧勞工票倉 04:092019/09/15 專題周報 盡職治理與投資人關係論壇 9/19登場 14:382019/09/16 財經 公司治理當道 台股投資更Smart 16:422019/09/16 財經 勞資談判陷僵局 通用4.6萬勞工罷工 22:492019/09/16 財經 勞工技能庸俗化 服務業貶值 04:102019/09/17 財經要聞 勞資談判陷僵局 通用4.6萬勞工大罷工 04:102019/09/17 全球財經 投資人關係論壇 9月19日 登場 04:102019/09/17 證券．權證 ROXY秋季新品 汲取日本和服高雅設計 20:042019/09/17 消費 1／16美國女性 「第一次」就遭到性侵 21:382019/09/17 國際 國際熱門新聞 有風險！索國央行：與陸建交恐面臨三大風險 - 國際 顧選舉？川普：大選前或可與陸達協議 - 國際 金正恩痛恨被叫「小火箭人」 原因噴飯 - 國際 川普醜話先說！能出兵伊朗 但這國得買單 - 國際 千葉縣大停電的罪魁禍首竟是當地名產！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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