中職Lamigo桃猿7月宣布啟動轉賣程序，日商樂天集團本月傳出可能成為買家，日媒《sanspo.com》今天報導，指出雙方交涉相當順利，甚至估計成交金額可能落在11億日圓左右，折合新台幣近3.2億，明日桃猿球團將召開記者會，正式說明相關細節。

報導指出，桃猿是台灣的人氣強隊，但母企業是製鞋公司，無法支撐營運職業棒球隊的龐大花費，球隊規模擴大不易，才想找企業接手。日本方面也有企業接洽，其中又以樂天最有機會。特別是樂天早在2008年就把電子商務市場開拓到台灣，今年也和PCHOME合作，並拿到「樂天國際商銀」的純網銀執照。

除了拓展在台的營業規模，《sanspo.com》也點出樂天在全球體壇的積極經營，從NBA到阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）效力的西甲豪門巴塞隆納，都能看到樂天的贊助，也有可能買下桃猿，成為他們布局全球體壇的一環。

Lamigo桃猿七年內五度奪下中職總冠軍，不僅戰績好，也培養不少年輕死忠球迷。桃猿自7月3日宣布轉賣後，曾傳出新光集團有意接手，後來澄清雙方只是廣告合作關係，除此之外還傳冠德科技、麗寶建設等可能企業，一度傳出有企業開價5.88億收購，不過都沒有後續。如今桃猿與樂天交涉順利，應有望在談妥後在近期正式宣布。

產經體育刊登樂天收購桃猿的報導。（讀者提供／李弘斌傳真）

(中時電子報)