2019.09.17新聞深喉嚨完整版 2020「政」撼彈 郭棄選總統 浪子回頭？未完待續？

9月16日深夜11點，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加「2020年總統候選人連署」，藍營一片振奮。前台北市副市長、立委候選人李永萍卻呼籲，高興一天就好，尤其部分激進的鋼鐵韓粉，只要一焦慮就容易攻擊別人，此時此刻絕對不行！畢竟郭還沒說要「回娘家」，也沒說「不選總統」。

李永萍在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》慎重表示，這個時候不要搞焦慮，也不要在意這幾天的民調。尤其是若有交叉分析，指出郭台銘不選回流給韓國瑜的票，少於回留給蔡的票，更不必理會，因為選舉還有4個月、變數還很大。

李永萍更強調，目前態勢讓藍營有個共同的方向，但支持者也不必過分焦慮、過分積極。他會說這樣的話，就是因為自己也參選、9月8日三重造勢他也在現場，他比較瞭解所謂「鋼鐵韓粉」。這些粉絲，帶給藍營過去二、三十年前所未見的強力支持，但其中有少數的人只要一焦慮，就很容易攻擊別人，但現在是不能攻擊別人的時候。

不僅如此，李永萍也指出，無論郭台銘為何而退，藍營都要抱持感恩的心。畢竟必須「團結」，才能夠對抗蔡英文政府；郭只說不參加「2020年總統候選人連署」，但後續動向尚未明，韓粉與郭粉能否整合，也是關鍵。

(中時電子報)