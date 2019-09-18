佛羅里達有一對夫妻，31歲的亞倫(Aaron Seth Thomas) 及35歲的梅根(Megan Mondanaro)。因為酒駕遭警方逮捕。沒想到這對酩酊大醉的夫妻渾然不覺事情的嚴重性，竟還直接在警車後座上演活春宮。讓警方超傻眼。

據《今日美國》報導，拿騷(Nassau )治安官辦公室副手在幾天前遇到一對超誇張的夫妻。那天約晚上11點半時，副手看見這對醉昏頭的夫妻，兩人騎著完全沒有警示燈的腳踏車在費南迪納海邊(Fernandina Beach)遊蕩。當時他們騎著腳踏車橫跨馬路中間差點被車撞到，也使得交通阻塞。在報告中提到，當副手靠近兩人時聞到濃濃的酒味也發覺這兩人雙眼通紅，顯然是喝鏘了。

當副手逮捕這兩人後，事情竟朝著奇怪的方向進行。「當我站在巡邏車外，亞倫和梅根開始脫衣服接著開始進行性事」逮捕他們的副手在報告中寫道。副手也在報告中描述，當他開門制止他們時所看見的畫面，他說他見到亞倫全身裸露，而梅根的內衣褲也已經脫下，梅根的胸一覽無遺等語。事後警方在亞倫背包中找到七罐酒精飲料以及一瓶空罐。

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(中時電子報)