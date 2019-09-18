資深媒體人彭文正多日來指稱總統蔡英文偽造學歷，總統府稱此為不實指控，已委任律師，將針對彭說法向地檢署追告。但彭強調不怕提告，甚至數日前稱，具他赴英國調查，他在節目再爆「蔡總統連碩士論文都沒有」。對此，有律師赴國家圖書館借《政大法學評論》卻撲空，熱心網友提供後發現蔡非常神奇的事情。

彭文正日前在自己所主持政論節目《政經關不了》表示，對於蔡英文的碩博士學位，他抱持著追根究柢的精神，蔡英文雖然秀出博士論文，但卻沒有碩士論文，彭文正說，若她有碩士論文，但去英國倫敦政經學院的圖書館卻檢索不到蔡英文的博士和碩士論文，原本她的博士論文也沒有，到2019年6月28日以前都沒有。

據悉，擁有美國紐約州律師資格的童文薰律師，係臺灣大學法律系畢業，曾幫助國民黨在2004年驗票，著名跨國企業，迪士尼、杜比音響、輝達等大型企業打過官司。

她在所主持的網路節目《童溫層》稱，對於教育部提供的資料，令人匪夷所思，她派人赴國家圖書館要閱覽蔡英文的數篇副教授升等論文，但收錄該期刊論文的《政大法學評論》卻都不見了！該律師質疑，連升等的資料都變極機密，都不能看，到底有甚麼是不能給大家看的？

經熱心網友提供，卻發現在1983年6月《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條》以及同年12月《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》等2篇論文的引用部分「作者介紹」，卻寫著「倫敦政經學院國際經濟法博士」。但諷刺的是倫敦政經學院提供的畢業證書影本，蔡英文卻是在1984年3月才畢業。

熱心網友在批踢踢網路論壇發文質疑，「是的，蔡英文還沒畢業，就寫完了她的副教授升等論文並發表，真神人也!」。

此話一出，引起網友譁然。「有唸過書的都知道不合理」、「你的台灣價值嘞？」、

有網友簡短地總結，「一個人在1984年才拿到博士，但他在1983年的文章已經「自稱」博士，類似於你大學醫科大六還沒畢業，就告訴別人自己是台大醫科畢業的醫生」、「在期刊上謊報學歷有沒有法律責任啊？社論就算了，這可是政大法學期刊耶」、「天才，可是連基本的規矩、程序都不懂?」。也有網友強調，「候選人跟博士月薪至少差3萬以上」。

網友在批踢踢論壇發文。(圖/本報資料照)

網友在批踢踢網路論壇留言。(圖/截自批踢踢論壇)

但也有網友不以為然，認為「不太懂到現在還在爭論文正當性、LSE都澄清了」、「感覺有點少見多怪」。

(中時電子報)