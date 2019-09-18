PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加「2020年總統候選人連署」，台北市長柯文哲也並未領表參選，目前局勢回歸藍綠對決。綠粉開心表示，這對總統蔡英文大大有利！因對岸又搶走一邦交國，民眾憤怒；加上香港反送中冷卻，少了郭出來分蔡票、柯又助攻蔡，民進黨堪稱「大順風」。網友卻打臉，綠營尚未擺平賴清德，賴恐有退黨危機。

網友在PTT論壇發文《民進黨是不是大順風中》，寫道：「果凍直接說不選，柯文哲雖然差點被押去登記，但是總歸回到藍綠對決。加上韓國仔瘋狂自爆，其實感覺出民進黨都還沒開始出招，還是感覺其實也不用……」

該網友更指出：「再來被搶一個邦交國，多數人民的感覺其實是覺得沒有也沒差，但是對大陸只會更反感，間接助攻小英。在這送中慢慢冷卻的情況下，果凍不選，韓國仔應該是傻爆眼，柯文哲措手不及，直接助攻小英，牽制柯到最後一秒。我個人猜想。」

文章一出，有人打臉直言：「民進黨要是賴清德初選後退黨，絕對分裂。」其他網友也紛紛回應：「郭不選後，國民黨即將完成團結，到時候菸粉就笑不出來」、「1450嚇哭了！」「只要英能落選，誰都可以支持」、「打死不投腥潮流、睡菊、空心菜！」

(中時電子報)