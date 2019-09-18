NBA聯盟昨日公布2020-21以及2021-22球季薪資上限分別是1.16億美元和1.25億美元，而豪華稅的下限是則是1.41億美元與1.51億美元，2021年夏天包含詹姆斯、阿提托康波、里歐納德以及保羅喬治等人都將成為自由球員，屆時的自由球員市場將比今年夏天更為瘋狂，傳聞勇士到時候有可能端出NBA史上最大的5年2.47億美元爭奪阿提托康波的加盟。

公鹿總管霍斯特先前曾在節目上直言，球團將在明年用超級合約留住上賽季例行賽MVP得主「字母哥」，而阿提托康波將在2020年獲得5年2.47億美元史上最大單筆合約金額。

《ESPN》知名記者拉蒙納也在節目上表示，公鹿想要留下阿提托康波的最大阻礙就是勇士，因為字母哥與史提芬柯瑞是好朋友，而且兩人又在同一家經紀公司，所以勇士有可能出手攔截。

這項消息一出驚嚇了不少人，尤其是杜蘭特前腳剛走，勇士就將目標鎖定在阿提托康波的身上，倘若成功，勇士將組成柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與阿提托康波的恐怖陣容，屆時全聯盟有哪支球隊能夠與他們抗衡。

雖然阿提托康波剛在世界盃沒能帶領希臘闖進8強，但他的表現依舊非常搶眼，與捷克的關鍵戰役被吹了進攻犯規，導致犯滿畢業，否則希臘是有機會殺進8強的。

外界認為阿提托康波在希臘以及在公鹿有著完全不同的境遇，因此希臘的失敗不能將責任歸咎於他的身上，勇士如果想要阻攔的話，以現有的三巨頭是有很大的吸引力，唯一要考量的是勇士老闆願不願意被課徵龐大豪華稅了。

(中時電子報)