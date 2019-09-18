美陸貿易談判即將於下月展開，為了展示善意，雙方除了相互延遲報復性關實施外，大陸也新購一批美大豆，以創造良好談判氣氛。對於貿易談判進展，美國總統川普表示，可能在明年美國大選前達成貿易協議，或者在美國選民投票後的第二天達成協議。

據路透社報導，川普在前往加州的專機空機一號上對記者表示，雖然北京更願意與其他人談判，但仍認為他將連任成功，並表示「很快就能達成協議，可能在選舉之前或選舉後的第二天。如果是在大選之後，這將是一個你從未見過的協議，將是史上最偉大的交易，大陸也知道這件事」。

報導指出，川普還說：「他們認為我會贏，大陸認為我會贏得很輕鬆，而他們很擔心，因為我告訴他們：『如果是在選後，就會比現在更糟糕。』我告訴他們這點。他們會想見其他人贏嗎？當然。」

美陸貿易戰不只造成全球股市動盪，大陸今年也創下27年來GDP漲幅最低紀錄，而川普鐵票區、美國農民也飽受貿易戰之苦，其中北京特別針對美農產品徵稅，恐讓美農經營多年的大陸市場拱手讓人，讓他們多次向川普喊話，呼籲早日達成貿易協議。

對於美陸貿易戰，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）17日向財經媒體CNBC表示，川普挑戰大陸貿易作法是正確的，但此一作法卻打開另一管道，讓大陸有機會傷害美國農民和消費者的大門。她強調，「我認為我們應該採取多邊行動，連同歐盟和其他國家。無論他想選擇哪條路來改善貿易關係，都不要給對方權力來傷害你的農民和消費者。」

美國和大陸次長級貿易談判代表預定兩天後在華府開會，為雙方近兩個月來首次面對面會談，目的是為預定10月初舉行的高階會談鋪路，尋求結束這兩個全球最大經濟體14個月來的激烈貿易戰。

(中時電子報)