索羅門群島確定與我國斷交，成為總統蔡英文上台以來，第6個與台灣斷交的邦交國，中華民國正式邦交國家減少至16個。對此，國安局退役上校李天鐸怒批蔡英文「丟人啊！」

李天鐸在臉書指出，蔡英文的外交，能交嗎？只有斷交，根本無交！李提及，就像年初拜廟抽沒有籤一樣，一個完全不懂「國際外交」的「無招蟹」，只知道完全按照蔡旨意去「搞」外交，結果卻是三年摔六跤，個個斷交。

李天鐸認為，外交部長吳釗燮和蔡英文，只會強迫內交轉外銷，結果是什麼？李天鐸諷刺表示，外訪會掉旗，總統專機變成香菸走私機，創國際大笑話，還會什麼？「別丟台灣人的臉！」李天鐸指出，蔡政府花更多更多秘密外交經費，灑錢、攏絡、不擇手段往自己臉上擦粉。裡提及民進黨以前罵國民黨金錢外交、出賣靈魂、沒有國格、尊嚴掃地，結果換蔡執政，更低級、厚顏無恥灑更多，斷更快更難看！

李天鐸認為，蔡政府一直叫大家團結，自己不檢討！把責任全推中國大陸，還説台灣人民永不屈服？「笨蛋！不要再騙自己了！台獨！根本在國際間沒有市場，更別說走出去了！」他最後表示「只有菜包下台，下架民進黨，台灣人民才會好，不要再丟臉了：菜包們！」

(中時電子報)