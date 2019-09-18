西拉雅國家風景區管理處今年春節期間，在烏山頭水庫風景區大壩打造5隻不同顏色的圓滿豬，讓遊客可以拍照互動，還可以投入錢幣許下新年新願望，管理處日前舉辦捐贈儀式，將民眾一點一滴累積起來的愛心12萬元，捐贈北台南家扶中心，讓孩童能安心上學。

烏山頭水庫風景區大壩的迎春造型裝置藝術，以今年所屬生肖豬為主題，擬人化設計結合傳統五行元素，5隻不同顏色的圓滿豬各自取名為金有春、尚青春、巧巧藍、粉愛妳、咖平安。這5隻圓滿豬除了是可愛的裝置藝術，也是撲滿，遊客可以投入錢幣許下新年新願望。

日前管理處特別選在圓滿豬撲滿前舉行捐贈儀式，由西拉雅國家風景區管理處處長許主龍與烏山頭水庫風景區管理所主任趙貴良，共同將5隻圓滿豬收集到的全數所得捐贈北台南家扶中心，並由家扶中心主任莊淑惠代表受贈。

管理處處長許主龍表示，未來圓滿豬仍會繼續留在烏山頭水庫，遊客投入的錢也會持續捐予公益慈善機構做愛心。家扶中心莊淑惠主任表示，家扶中心助學希望工程開辦29年，幫助逾5萬人次兒少順利升學，也呼籲民眾能共同支持弱勢兒童教育投資助學方案。

(中時 )