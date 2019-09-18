蘆洲3警助失智老翁返家，家屬感激不已（翻攝照片／戴上容新北傳真）

蘆洲分局警方16日晚上11時許，接獲民眾報案於五股區成泰路麥當勞有名迷途老翁，員警到場後發現老翁疑有失智，帶返派出所使用警政署失蹤人口系統查詢後，立即通知家屬，女兒對於警方的熱心協助感謝不已。

蘆洲分局五股分駐所所長張志謙、警員周士揚、陳冠彣等3員16日晚上11時45分許接獲報案，表示在成泰路麥當勞前，疑有走失的黃姓老翁，過程中發現老翁有失智情形，無法表達姓名等資料，使用警用人臉辨識系統仍無法確認老人的真實身分。

所長張志謙見老翁臉頰有跌倒造成的擦傷，簡易傷口處理後安撫老翁的情緒，警員周士揚在一旁試著使用警政署失蹤人口系統查詢時，依特徵查出老翁為失蹤人口，隨即聯絡家屬至派出所辦理撤尋並交由家屬領回照顧。

家屬表示，93歲黃姓老翁當日晚間8時許從住家外出買東西，因至晚上11時20分許仍未見老翁返家，便至德音派出所報案，不久便接獲五股所員警的電話，家屬對於警方的熱心協助表示肯定與感激。

蘆洲分局長李忠萍提醒家中長輩有失智情況，家屬可在其身上置放能辨識身分的證件、聯繫電話等資料，使長輩走失時能得到即時的協助以平安返家。

(中時 )