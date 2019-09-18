郭台銘放棄成為2020總統選舉被連署人後，國民黨籍的郭台銘幕僚永齡青年平台執行秘書林家興接受媒體專訪，表示未來郭台銘也不可能使用親民黨的總統候選人門票來參選總統，所有跟總統選舉相關的事物郭台銘都不會參與了，他會協助認同的立委候選人，因此針對郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜遷戶籍疑似要挑戰挺韓立委，林家興表示，這是對外傳達訊號，郭雖然不選了，但對於實現公共政策的想法可能用其他方式進行。

此外林家興宣稱，就他的瞭解韓國瑜昨日(17日)並沒有聯繫郭台銘，但一同接受專訪的國民黨籍新北市議員葉元之當場回嗆，表示林家興了解沒有但搞不好有，他們(郭韓)那種層級應該自己有管道，不見得要透過幕僚聯繫。

林家興還證實，國民黨籍前台東縣長黃健庭是郭台銘之前考慮的副手人選，郭很欣賞黃，而郭台銘是在15日就決定不選總統，16日中午郭去見了柯文哲告知決定。另外林家興宣稱在之前郭陣營和柯陣營溝通的過程中，國民黨也有人找郭台銘，包括12日連署挺韓的31位大老當中的幾位，找郭的人都對國民黨和國家憂心但解方不同，有人勸進主張要韓下郭上，也有人提郭韓配或談利益交換。葉元之聽到林家興的指控非常不滿，要求林家興講出是誰，不然這樣31人都有嫌疑了，但林家興表示不能出賣對方。

而針對永齡青年平台，林家興解釋，郭台銘關心低薪、低生育率等問題，希望培養年輕人從事公共政策，所以在初選結束後成立此一青年平台，目前沒有接到要解散的指令，甚至可能擴大招更多人做更多事情。至於青年平台成員是否會去民眾黨成為候選人？林家興表示因為國民黨是剛性政黨不接受雙重黨籍，所以可能性不大，但葉元之認為很難講，因為柯文哲不分區立委要提滿34席，有人才荒問題。而對於柯文哲媽媽質疑郭陣營太晚宣布不選，林家興認為柯文哲應該很早就決定不自己選總統而先以推動民眾黨立委選情為優先目標。

(中時 )