台北市立動物園的熱帶雨林區（穿山甲館）人氣紅不讓！但在動物園中也也真有野生穿山甲湊熱鬧！「穿.穿.穿.穿..山甲怎麼會在外面?」有天台北市立動物園同仁發現一隻穿山甲，竟然在台灣動物區和昆蟲館交界處閒晃，「是從保育廊道跑出來的穿山甲嗎？」同仁先用激動顫抖的手拿出手機，趕緊立馬通報，詢問館區是否有穿山甲不見了？最後驚喜確認那是隻野生的穿山甲。其實，在台北市立動物園區內，除了原來照養的動物外，還有相當豐富的野生動植物存在各個角落裡，讓許多親自到訪動物園的遊客或是研究人員相當驚艷，也深深受到感動。

秋天是觀賞翡翠樹蛙最好的季節（梁彧禎攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園位於台北盆地的東南山麓地區，屬於二格山系，涵蓋面積約165公頃的丘陵和谷地，透過文獻資料得知，在變身為動物園前，原本環境是山谷中的農墾地，梯田、菜園、竹林、次生林和墓地，可想而知，當時的生物相和建園過程有很大的差異。1987年新園開幕後，園內光禿一片，經過多年的自然演替及人工努力引入各種植物，野生動物相也逐步的改變。而園區在興建過程中，除了遊客活動區及動物活動場有較大面積的開發外，靠山坡部份還保留相當原始的風貌，也持續提供野生動植物良好的棲息生存環境。

動物園長期針對園區進行生態資源的調查，其中包括哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類和淡水魚類，另外，還包括蝴蝶和蜻蜓等較容易進行調查的昆蟲類群。由於良好的棲息環境，園區的野生動物相十分精彩，透過自動照相機的架設除了曾經拍過山羌、白鼻心、鼬獾等常見物種外，甚至還拍到過麝香貓、食蟹獴、灰腳秧雞和藍腹鷴等稀有物種。

野生的臺灣藍鵲經常成群結隊從遊客面前飛過（梁彧禎攝）。（台北市立動物園提供）

經過多年的調查，園內已發現和記錄到至少有138科508種自生的維管束植物，以及至少10科130種蝴蝶，11科87種蜻蜓，12科28種淡水魚類，6科22種的兩棲類，14科43種的爬蟲類、51哺乳類131種的鳥類和18科33種的哺乳類。

台灣獼猴還曾數度在遊客步道附近徘徊（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

動物園除了照養為數眾多的瀕危動物之外，更擁有非常豐富的本土野生動物資源，下次在園內拜訪舍內的照養動物外，不妨花點時間觀賞水池邊飛舞的蜻蜓和在樹林間自在飛翔的野生鳥類，說不定運氣好的話還可能會跟野生藍鵲、大冠鷲、食蟹獴來個不期而遇喔！

(中時電子報)