你居住的公寓大厦品質優嗎？為持續強化公寓大廈居住品質，台南市政府工務局108年度優良公寓大廈評選活動開拔，報名從9月10日至10月18日一個多月時間，歡迎各類公寓大廈積極參與評選活動，分成新生組、青壯族及長青組進行評選，藉此希望鼓舞提升社區價值。

工務局表示，為達到「公寓大廈總體營造」目標，開發更優質居住環境並提高公寓大廈良性互動意願，2017年起開辦優良公寓大廈評選，評選重點包括管理維護及生活品質提升、管理組織運作、社區營造及關懷等三大面向，並納入綠美化、無礙友善、最佳節能減碳、最佳防災安全及優良管理服務 (管理服務人、管理維護公司)等獎項。

參加組別分為100戶以下100年1月1日至104年12月31日取得使用執照小型新生組及88年1月1日至99年12月31日取得使用執照小型青壯組，100戶以上100年1月1日至104年12月31日取得使用執照大型新生組及100戶以上88年1月1日至99年12月31日取得使用執照大型青壯組，還有長青組不分戶數87年12月31號以前取得使用執照者。

獲得優良公寓大廈評選獲獎前三名的公寓大廈，將頒發獎金、獎座及獎牌，及具有特色獲得優選的公寓大廈，將頒發獎座及獎牌，請各公寓大廈踴躍報名參加，藉以創造自我居住品牌，有意參加評選的公寓大廈，可向台南市政府工務局使用管理科報名。

(中時 )