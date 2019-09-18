知名大賣場爆發主管對下屬猥褻醜聞！一名中階主管色膽包天，竟在公務車上對酒醉女下屬伸出鹹豬手狂摸，甚至還打算硬上。檢方以最重可處5年的強制性交未遂罪起訴這名色主管，法官審理認為他只有伸鹹豬手，未脫掉被害人褲子，改依刑度較輕，可處6個月以上、5年以下的強制猥褻罪，將這名色幹部判刑9個月。

這起醜聞發生在前年10月。據鏡週刊報導，當時這間知名大賣場百貨部門主管開公務車，載著中階幹部阿強（化名）及女部屬小美（化名），到新竹與客戶聚餐。席間阿強和小美負責擋酒，小美不勝酒力，最後由主管攙扶上車，準備返回台北公司。

豈料阿強竟在後座，用外套蓋在小美身上，手卻在外套下狂摸小美大腿及私處，而開車的主管渾然不知。公務車抵達台北公司後，精蟲衝腦的阿強還藉故請主管先離開，想硬上阿美，阿美奮力掙扎，並用LINE向同事求救，才免遭玷污。

審理時阿強辯稱他跟小美酒後在車上十指緊扣、靠在一起，互摸對方下體，當他摸小美大腿及胯下時，對方並未把他的手推開，也沒有特殊表情，三人還繼續在車上聊天，他覺得小美同意讓他摸。

不過法官不採信阿強說詞，依強制猥褻罪，將這名色幹部判刑9個月。

(中時電子報)