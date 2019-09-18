傳樂天買桃猿隊 鄭文燦：尊重球隊判斷與選擇 10:112019/09/18 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳樂天買桃猿隊，鄭文燦表示尊重球隊判斷與選擇。（桃園市政府提供／甘嘉雯傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳樂天買桃猿隊，鄭文燦表示尊重球隊判斷與選擇。（桃園市政府提供／甘嘉雯傳真） Lamigo桃猿7月由領隊劉玠廷宣布啟動轉賣程序，今天日媒「sanspo.com」報導，指出有消息來源表示，樂天和猿隊之間買賣交涉順利，桃園市長鄭文燦表示，球隊在選擇交易對象是自主的，完全尊重球隊的判斷跟選擇。 鄭文燦表示，希望球隊跟市政府合作是緊密的，不會改變；希望球迷的感情能夠受到尊重，包括對吉祥物的感情等等；新接手的球隊能夠和桃園市政府未來共同推動棒球、經營球場。 (中時 ) #球隊 #尊重 #選擇 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 「貓霖幫」命案 2凶嫌宮廟求心安無用 11:132019/09/14 社會 被問陳明文300萬 蔡英文：尊重機制 14:192019/09/14 政治 「超級瑪利歐」蘑菇鑽水管 現身桃市府廣場 16:452019/09/14 生活 世界盃》帕總：批評美國隊失敗很不尊重 00:062019/09/15 體育 超級瑪利歐現身 為全運會加油 04:102019/09/15 地方新聞 汐止上演時力內戰 黃國昌：尊重各黨提名 14:072019/09/16 政治 郭不選2020 鄭文燦：經過深思熟慮的結果 10:592019/09/17 政治 呂秀蓮參選 鄭文燦：她離開民進黨很久了 11:022019/09/17 政治 索羅門斷交 鄭文燦：大陸是巨蟒 台灣被凌遲 11:232019/09/17 政治 鄭文燦言差矣 04:102019/09/18 論壇廣場 生活熱門新聞 低壓帶挾雨炸到周末！準颱風塔巴最可能這樣走 - 生活 彭啟明：「塔巴」颱風最快這天生成 離台灣超近 - 生活 吸塵器消糾 消基會千字文回嗆吳宗憲 - 生活 TCPB局長室開箱台灣警車 員警表情讓網友笑歪了 - 生活 國中女乖乖吃藥血糖壓不住 媽一看床底秒懂原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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