傳樂天買桃猿隊，鄭文燦表示尊重球隊判斷與選擇。（桃園市政府提供／甘嘉雯傳真）

Lamigo桃猿7月由領隊劉玠廷宣布啟動轉賣程序，今天日媒「sanspo.com」報導，指出有消息來源表示，樂天和猿隊之間買賣交涉順利，桃園市長鄭文燦表示，球隊在選擇交易對象是自主的，完全尊重球隊的判斷跟選擇。

鄭文燦表示，希望球隊跟市政府合作是緊密的，不會改變；希望球迷的感情能夠受到尊重，包括對吉祥物的感情等等；新接手的球隊能夠和桃園市政府未來共同推動棒球、經營球場。

(中時 )