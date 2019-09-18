前台北市議員楊實秋在節目《關鍵時刻》分析表示，郭不參選才恐怖。（圖/關鍵時刻）

鴻海集團創辦人郭台銘前天突發聲明，宣布不參加2020總統大選連署，引起震撼，但前台北市議員楊實秋表示，郭聲明裡埋有伏筆，郭是不參加總統大選連署，可是11月18日總統選舉正式登記時，情勢若發展到國民黨面臨輸掉總統大位、高雄市長被罷免及立委席次無法過半「三殺」局面，郭仍有機會出頭。

楊實秋於上周(13日)在節目《關鍵時刻》上分析說，郭台銘參選不可怕，不選才恐怖，會導致國民黨崩盤，未料3天後，郭台銘於16日深夜發聲明宣布不參加總統大選連署。

他昨再度在該節目上強調，郭台銘的聲明，是放棄參選2020總統連署，還有百分之一、千分之一的機會，會接受政黨徵召參選，並說，未來還有2個月的時間，可靜觀其變。

他分析表示，2020總統大選登記日是11月18日，若屆時國民黨面臨輸掉總統大位、高雄市長被罷免以及立委席次無法過半「三殺」時，恐會像民國87年徵召馬英九一樣，在韓國瑜自己請辭下，被徵召，因此他認為郭可能是看到這個機會，才會在聲明留下伏筆。

(中時電子報)