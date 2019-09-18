高雄巿議會下周9月24日開議，民進黨團18日質疑高雄巿長韓國瑜為了拚總統，將從10月11日起，連續請假3個月，進而缺席他擔任巿長以來的第1次預算會期，民進黨團要求韓國瑜說清楚會不會請假，如果要請假，就先接受質詢。

高雄巿議員康裕成、邱俊憲、簡煥宗、何權峰、高閔琳18日以「拒絕質詢人形立牌」，指高雄市長韓國瑜將於10月11日起連請3個月「無薪假」，以挽救自己岌岌可危的選情。

民進黨團表示，上屆總統大選時，前新北巿長朱立倫足足請了3個月的假，韓國瑜此次「朱規韓隨」，已違反他「平日拚市政、假日拚選舉」的承諾，而且也將成為中華民國第1位自願放3個月無薪假的直轄市長。

民進黨團質疑，這次會期是預算會期，將審查高雄市政府明年度的預算，且是韓國瑜就任巿長後的第1本預算書，但法定70天的會期，韓國瑜居然有63天不在議會、只進不到7天，已違背對市民託付。

(中時 )