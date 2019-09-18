法西颱風9日重創日本關西地區，一度造成93萬5千戶大停電，直到18日上午仍有約4萬8千900戶停電，搶修速度之慢讓災民怨聲載道，而這背後的原因竟是因為千葉縣的特產山武杉。

日本林業記者田中淳夫指出，戰後日本政府提供補助金鼓勵樹農種杉樹，還要求在1公頃土地上要種3千棵杉木苗。房總半島以前種的是多種類的樹，在配合政府的林業政策下，改成整片種杉樹，尤其是山武杉的材質作為建材最有名，種成大樹後的經濟效益高。

千葉縣的名產山武杉在法西風災過後四處倒，還出動上萬名自衛隊員協助砍樹。(黃菁菁攝)

但是房總半島尤其是山武地方的丘陵地多，土質貧瘠，江戶時代獨特的農林業技術發達，種小麥、花生等農作物外，還種可以當木材賣的紅松、黑松等，其間再穿插著種杉樹，杉和松的落葉又成為天然堆肥。這種農林並行的作法讓土壤得以保持，樹木也可健全生長。

戰後能賣錢的松樹被砍伐後，日本政府鼓勵種樹根不深的杉樹，使得喪失土壤保持能力，加上杉木種得太密集導致森林通風不良，樹木成長不健全。

杉木容易患溝腐病，樹心的部分會變黑、腐蝕形成一條溝，便失去木材的價值。溝腐病在千葉縣蔓延後，有的樹農因杉木不值錢便丟置不管，有的樹農則是年事已高無餘力去管，於是造成這次風災到處可見東倒西歪或被連根拔起的杉木林，也是造成千葉縣大停電的主要原因之一。

東京電力公司一開始以為只有鐵塔和電線桿等設備被強風吹倒，以平時搶修的速度預估隔天便可全面恢復供電，但後來一延再延，現在延到27日才能大部分修復。主要原因是東電沒想到比修送電設施更棘手的是到處傾倒的巨木，不僅破壞了送電線還阻斷道路，使得搶修困難。日本政府後來出動上萬名自衛隊員協助東電砍樹才加速了搶修的速度。

(中時電子報)