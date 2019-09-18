PTT網友談論最新民調。(圖/翻攝自PTT)

PTT網友談論最新民調。(圖/翻攝自PTT)

鴻海集團前董事長郭台銘16日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；郭台銘退選之後最新民調出爐，在藍綠對決之下，蔡英文的支持度竟以49.1%大勝韓國瑜的32.2%，兩人相差16.9個百分點。

根據國內媒體與綠黨合作製作的最新民調指出，蔡英文在20歲以上各年齡層的支持度都高於韓國瑜，20到29歲的支持度更是出現蔡64%：韓17.8%的巨大差距，韓國瑜在年輕人的支持度大敗給蔡英文。

蔡韓兩人的民調調查結果為蔡49.1%：韓32.2%，在郭台銘退選、三腳督告吹後，郭台銘的支持者流向並沒有讓韓國瑜顯著上升，這也為韓國瑜提出警訊。

民調出爐後引起網友熱議，傻眼表示「綠黨，完全沒有參考價值」、「英皇超穩，總統選票不用領啦」、「年輕人沒票啦，都是問爽的」，更說這份民調充滿「台灣價值」，也有人表示郭台銘近來的操作確實讓國民黨醜態畢露，對韓選情大傷。

PTT網友談論最新民調。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)