現代人飲食當中對糖的依賴度高，因此糖尿病很容易找上門，內分泌新陳代謝科醫師黃峻偉在節目上分享了一個年輕案例，一名國中女學生年紀輕輕就有第二型糖尿病，明明胰島素劑量已經開得很高，但平均糖化血色素卻壓不下來，後來才在女學生床底下發現問題所在。

黃峻偉在節目《醫師好辣》裡表示，遇過一個患有糖尿病的國中女生，明明開給他的胰島素劑量已經很高，病患爸媽也說女學生已經吃的很少了，空腹血糖雖然控制的不錯，但偏偏平均糖化血色素壓不下來，這讓他很疑惑。

沒想到，黃峻偉追問之下發現，「後來才知道，爸媽打掃她床底下時，發現一大堆的可樂罐」，由於女學生有同儕壓力，因此和朋友在一起時，都會買飲料喝、培養感情，而為了控制患者糖尿病，醫師建議她盡量喝零卡可樂或者以氣泡水替代飲料，這才控制了病情。

內分泌新陳代謝科醫師黃峻偉分享遇過的門診案例。（摘自《醫師好辣》YouTube）

營養師宋明樺也解釋，糖已被列為「慢性毒藥」，如果患有糖尿病，其實罹癌的機率也會提高，世界衛生組織也已將建議的糖攝取量修正到成人一天最多控制在5顆方糖、占一天總熱量的5%。

(中時電子報)