「推動里山倡議以促進生物多樣性及增進人類福祉」國際研討會17日花蓮農業改良場舉行，邀請多國學者前來，針對人類與自然共存共榮議題，提出想法與見解，促進生態復甦的同時，確保人類生活品質與所需。（王昱凱攝）

花蓮為全台生態農業推行最好地區之一，農改場與亞太糧食肥料技術中心等單位合作，於17日舉行「推動里山倡議以促進生物多樣性及增進人類福祉」國際研討會。農改場長杜麗華也以花蓮新社轉型有機農業例子，轉型後鄰近沿海的珊瑚白化狀況降低，農民收益提高，屢屢驗證文明自然可以和諧相處的方式。

亞太糧食肥料技術中心主任林國慶提到，里山倡議最早於2010年於日本名古屋被提出，關注人與自然的互動與共生，唯有在豐富生態當中，人類才可能長存。「里山」一詞即為日文中，淺山與聚落交匯處，是文明和自然拉扯之地。

杜麗華表示，以往過於強調生態、忽略文明，此次會議以「人類福祉」為題，帶出共生共榮重要，在溫飽之餘與自然達成友善的相互活動，杜舉出新社為例，當地靠海，是農、漁業並作地區，但梯田用藥多流入海中，使珊瑚逐漸白化，漁業也大受打擊。

居民潘銀華表示，自己身兼農、漁夫，10年前意外在海邊發現全白珊瑚，越靠岸邊越多，還以為是新品種，後來才知道誤會大了，是逐漸的白化珊瑚。常棲息於周邊的龍蝦與魚類減少，影響漁民收入。

杜麗華說，新社在農改場與有關單位協助下，改為有機種植，附加價值提高，甚至導入生態旅遊等相關產業，居民收益大增，白化珊瑚情況也變少，海岸漸漸恢復生機，未來也將持續擴大輔導農、漁友，將里山精神廣傳。

(中時 )