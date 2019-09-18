北韓最高領導人金正恩頻頻試射飛彈，美國總統川普上任後為他取了個眾所皆知的暱稱「小火箭人」（Little Rocket Man），據悉金正恩非常不喜歡，不過原因令人意外，比起「火箭人」，他更介意的是被加了「小」這個字。

美國川普上任以來，多次公開調侃北韓最高領導人金正恩是「小火箭人」（Little Rocket Man）。

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

美國網路媒體BuzzFeed News 16日獨家報導，報導引述3名消息人士說，8月在法國比亞里茲（Biarritz）舉行的七大工業國集團（G7）高峰會上，在討論到北韓議題時，川普硬是對著與會的6國元首扯了10分鐘關於金正恩的趣聞，自曝2018年6月他與金正恩在新加坡峰會上的對話，透露金正恩不喜歡被叫「小火箭人」的原因，內容大致如下：

在川普2017年首度在推特為金正恩取了「小火箭人」的綽號後，兩人隔空互相叫囂了好一陣子，去年6月新加坡峰會上，金正恩當面對川普抱怨：「你說我胖…，然後又這樣叫我。」

川普回說：「你不知道艾爾頓強（Elton John）嗎？是一首很棒的歌。」

沒想到金正恩回應：「可是你叫我『小』。」

川普這時興奮下了結語：「這才是他不喜歡的！」

消息人士說，在場各國領袖聽完這段「趣事」後臉上一片茫然，除了英國首相強生（Boris Johnson）試圖回應，其他領袖都不知道該說些什麼。

消息人士說，川普一方面在會議上批評金正恩作風「殘暴」，一方面又持續說服各國領袖金正恩實際上是個「多麼棒的人」，告訴他們金正恩在相當艱困的情況下，25歲就掌權。

消息人士認為，這些言詞凸顯川普對金正恩相當「著迷」，「他對殘暴有非常幼稚的興趣」，不過他們也不排除，這番話可能也透露出川普目前應對金正恩應對得相當辛苦。

(中時電子報)