丁國琳傲人胸型一覽無遺。(圖／翻攝自臉書)

52歲丁國琳擁有凍齡外貌和G罩杯火辣身材，是演藝圈著名「美魔女」，近日她到中越旅遊，並開心在臉書分享美照，穿著透視蕾絲洋裝的她，豐滿上圍一覽無遺，性感指數破表。

丁國琳穿著透視蕾絲洋裝，內搭桃紅色連身背心，中間縮腰設計，讓衣服緊貼她車頭燈上，胸型看起來更巨大，火辣程度破表，而她的凍齡美貌更是驚豔網友，「永恆的美魔女」、「艷麗依舊」、「你真的太美了」。

(中時電子報)