透視衣驚見兇猛好身材 丁國琳G奶震撼曝光 10:212019/09/18 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丁國琳曬出遊美照。(圖／翻攝自臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丁國琳傲人胸型一覽無遺。(圖／翻攝自臉書) 52歲丁國琳擁有凍齡外貌和G罩杯火辣身材，是演藝圈著名「美魔女」，近日她到中越旅遊，並開心在臉書分享美照，穿著透視蕾絲洋裝的她，豐滿上圍一覽無遺，性感指數破表。 丁國琳穿著透視蕾絲洋裝，內搭桃紅色連身背心，中間縮腰設計，讓衣服緊貼她車頭燈上，胸型看起來更巨大，火辣程度破表，而她的凍齡美貌更是驚豔網友，「永恆的美魔女」、「艷麗依舊」、「你真的太美了」。 (中時電子報) #丁國琳 也許您會感興趣 推薦閱讀 6旬辣媽凍齡爆辣 站女兒旁網傻了 09:302019/09/14 正妹 新聞透視》時時無色覺醒 用政策贏得民心 04:102019/09/14 政治要聞 大鶴暴怒半年份 讚丁國琳躺好躺滿超敬業 21:232019/09/14 娛樂 透視攝影假面 看台灣60年變化 04:102019/09/16 藝文副刊 新聞透視》不滿民進黨趕盡殺絕 獨派攪局 04:102019/09/17 政治要聞 新聞透視》陸布局南太 意在第二島鏈 04:102019/09/17 政治要聞 新聞透視》港人覺醒 拒當綠營政治提款機 04:102019/09/17 兩岸要聞 王祖賢開金口唱「阿彌陀佛」凍齡黑長髮狂飄仙氣 08:302019/09/17 娛樂 新聞透視》柯文哲機關算盡 聰明反被聰明誤 04:102019/09/18 政治要聞 差40歲嬤孫戀！60歲美魔女戀185cm天菜稱他「乾兒子」 09:172019/09/18 娛樂 娛樂熱門新聞 阿翔昔年收4千萬卻爆不倫 浩角翔起代言費爆變這樣 - 娛樂 郭台銘不選了 「這位名嘴」慘遭最速打臉！ - 娛樂 差40歲嬤孫戀！60歲美魔女戀185cm天菜稱他「乾兒子」 - 娛樂 透視衣驚見兇猛好身材 丁國琳G奶震撼曝光 - 娛樂 范冰冰生日冷清沒人理？實況曝光 吐4字心聲網哭了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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