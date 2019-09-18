我國高中生學習第二外國語，學日語的最多，其次是學法語。108學年，台法雙方各有19名青年學子至對方國家協助語言教學實習，以帶動台灣學生多學法語、法國學生多學華文。

教育部近年積極推動高中第二外語教學，法語已成為台灣高中熱門的第二外語，排名僅次於日語之後，在德語及西班牙語之前。107學年全台共有200多所高中開設第二外語法文課程466班次，並有1萬2644人次的學生選修法文課程。

而法國近10年來華語教學發展迅速，華語學習人次以每年20％至30％之速度成長，在所有外語中，位列英語、西班牙語、德語和義大利語之後，排名第五。

我國與法國共同推動語言教學實習，教育部97年起即與法國在台協會共同辦理「台法外語實習生交流計畫」，選送優秀的台灣大學生及法國青年至對方國家協助外語教學，拓展雙方語言教育與交流合作。

這項計畫由台法雙方分別提供己方學生來回機票，以及對方學生實習教學期間的生活費，執行迄今已有365位台法學生(187名華語實習生及178名法語實習生)受惠，成效良好。108學年度台法雙方則各有19名青年學子至對方國家協助語言教學實習。

今年19名法語實習生自9月起陸續來台，將分發至政大、淡大、文藻等11所國內大學院校及中華民國法語教師協會，另也將前往部分高中協助語言及文化課程的教學。而我國來自輔大、中央、台北市立大學等6校的19名華語實習生，也將在近日啟程分赴法國不同地區的中學協助華語文教學。

為歡迎法語實習生來台協助法語教學及歡送我華語實習生赴法教學，教育部與法國在台協會、法語教師協會共同於9月12日在淡江大學城區部舉行歡迎暨歡送會，教育部國際及兩岸教育司副司長張金淑、法國在台協會學術合作與文化處長柯柏睿等人均出席。

教育部表示，這項計畫推動至今已有12年，教育部期望透過此計畫能讓我學生開拓視野，成為具有全球移動力的青年，同時亦吸納優秀之國際生來臺，促進在地國際化。

(中時 )