近幾日海盜牛棚不太平靜，上周傳出投手在休息室打架，其中一個當事人瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)今日又傳出與未成年少女發生性關係，時間至少有2年，除此之外還涉嫌散布色情資訊等重罪，遭警方在匹茲堡逮捕，海盜球團則是嚴肅以對。

據傳海盜隊牛棚氣氛不佳，瓦茲奎茲與克里克(Kyle Crick)兩人在休息室互毆，克里克還因此傷到右手手指需要開刀，導致本季報銷。根據《CNN》報導，警方透露漏瓦茲奎茲在2年前與13歲少女發生性關係，如今少女15歲，期間2人透過簡訊保持聯絡，少女更在今年7月收到瓦茲奎茲傳的兩人性行為的照片、影片，被少女母親發現才因此曝光。

警方表示，雖然照片和影片並沒有拍到嫌疑人的臉，不過透過「全身刺青」來確認瓦茲奎茲身分。瓦茲奎茲還告訴少女，要在球季結束後再度見面。賓州警方已在匹茲堡逮捕瓦茲奎茲，且搜索到多種電子設備將進行進一步檢查，可能會拿到更多證據。

海盜隊總裁庫諾利(Frank Coonelly)對此發表聲明，「我們非常重視這件事，不過因為要尊重所有當事人及法律程序，因此球團不進一步發表評論。」目前海盜球團已將瓦茲奎茲放進限制名單(restricted list)。

瓦茲奎茲是海盜倚重的終結者，2018、2019都入選明星賽，今年出賽56場共60局，繳出5勝1敗、28次救援、90次三振的成績，自責分率僅1.65，去年以37次救援寫下海盜隊史左投最多。

(中時電子報)