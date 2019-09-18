2019.09.17新聞深喉嚨完整版 2020「政」撼彈 郭棄選總統 浪子回頭？未完待續？

鴻海集團創辦人郭台銘宣布，不參加2020總統大選連署，不少「郭粉」痛罵寧將票投給蔡英文，也不把票投給「草包」。新北市議員唐慧琳直言，這樣看待國民黨總統候選人韓國瑜實在太浮面，他認識許多高知識、經濟者也都挺韓；為挺郭而投轉蔡，賠上的更是中華民國的未來。

唐慧琳在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，從很多大面向而言，批評韓國瑜「草包」，不僅浮面且並不公平。坦白說，他認識很多教育、經濟水準都很高，且對中華民國未來寄予厚望的人都挺韓，故所謂「知識藍不挺韓」的說法，根本是不成立的。

唐慧琳強調，許多「郭粉」因郭台銘不選，一時氣憤，揚言將票投給蔡英文。但這些郭粉在將票投給蔡的同時，賠上的卻是整個中華民國的未來。最簡單的例子，就是索羅門跟我們斷交，我們又少了一個邦交國；蔡英文將香港視為「撿到原子彈」，大肆炒作《難民法》卻又遲遲不敢通過，蔡政府根本是在消費香港。

(中時電子報)