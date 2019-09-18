柯文哲打趣地說，還好身分證還在，「不會被登記。」（范揚光攝）

鴻海集團前總裁郭台銘16日宣布退選，但在政壇餘波仍蕩漾，台北市長柯文哲上午對此表示，「幸好身分證都帶在身上」，間接證實了昨日柯媽媽及前立委黃文玲、林義豐等人，確實是前往中選會為他登記參選總統。另對郭台銘退選又退回藍綠對決，柯則稱「民進黨可以喝香檳了」。

柯文哲上午針對柯媽媽昨日現身中選會表示，那是因為有熱情支持者鼓勵他去選，還把媽媽帶去中選會，他則是要把媽媽帶走。

柯文哲說明，「虧雞福來爹」林義豐帶一百萬元是原本自己打算要參選，如果他不選也可以當副手。針對林義豐表示柯有副手人選，柯文哲則表示他一直都有熱情支持者。

對於柯媽勸進參選總統，柯文哲則表示柯媽代表了「台灣知識分子的焦慮」，但他跟媽媽表示，台灣沒有那麼危險，後面還有美國「背著」（台語），但他也透露常勸告媽媽「不要天天看call in節目」。

雖然一再表示自己並未打算參選總統，但柯文哲表示「幸好身分證都帶在身上，不然會被拿去登記」，間接證實了昨日林義豐及前立委黃文玲、柯媽媽確實前往中選會有意幫他登記參選總統。

對於郭台銘退選，柯文哲表示，「郭台銘第一天就要失業了」，但這樣子就又回歸到藍綠對決，而「民進黨可以開香檳了」。

(中時 )