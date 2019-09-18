義大利機場最近發生了一件大事，那就是有一對英國父子在機場跑道遭到武裝警察狂追。這樣的場面嚇壞了許多乘客，也讓人不禁好奇究竟這對父子是做了什麼才會落得如此下場？原來這對父子因為跑到酒吧喝酒而錯過了搭機時間。據《太陽報》報導，65歲的安東尼奧(Antonino Loi)與40歲的兒子東尼(Tony Loi,)兩人為了趕上回到倫敦斯坦斯特機場(London Stansted)的飛機，竟直接強闖薩丁尼亞島的卡利亞里( Cagliari)機場門。

當這對父子被告知已經來不及上機後，兩人竟打開了緊急逃生出口想要強行登機，慘遭武警以槍枝瞄頭。事後父子倆為了這脫序行徑賠了2000英鎊。在《太陽報》專訪東尼時，他表示事發前一天父子兩人都因為喝得太醉導致晚起，當他們風風火火趕到機場時，他的父親卻發現他們要搭乘的飛機已經在外面，而且登機的地方已經關閉。於是他趕緊跑下去想要確認飛機是否還在那裡。東尼表示自己的行為確實很可笑，但是他同時也申明他只是想要趕飛機而非意圖犯罪。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)