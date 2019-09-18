義大利機場最近發生了一件大事，那就是有一對英國父子在機場跑道遭到武裝警察狂追。這樣的場面嚇壞了許多乘客，也讓人不禁好奇究竟這對父子是做了什麼才會落得如此下場？原來這對父子因為跑到酒吧喝酒而錯過了搭機時間。據《太陽報》報導，65歲的安東尼奧(Antonino Loi)與40歲的兒子東尼(Tony Loi,)兩人為了趕上回到倫敦斯坦斯特機場(London Stansted)的飛機，竟直接強闖薩丁尼亞島的卡利亞里( Cagliari)機場門。
當這對父子被告知已經來不及上機後，兩人竟打開了緊急逃生出口想要強行登機，慘遭武警以槍枝瞄頭。事後父子倆為了這脫序行徑賠了2000英鎊。在《太陽報》專訪東尼時，他表示事發前一天父子兩人都因為喝得太醉導致晚起，當他們風風火火趕到機場時，他的父親卻發現他們要搭乘的飛機已經在外面，而且登機的地方已經關閉。於是他趕緊跑下去想要確認飛機是否還在那裡。東尼表示自己的行為確實很可笑，但是他同時也申明他只是想要趕飛機而非意圖犯罪。
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文章來源：Armed police chased British holidaymaker and his son down airport runway as they raced to try and catch departing easyJet flight they missed while drinking in the bar
文章來源： Boozing Brit pair arrested by gun cops after chasing their easyJet flight down the RUNWAY when they missed ‘last call’ in airport bar
(中時電子報)
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