委內瑞拉反對派掌控的國民議會今天表決，批准瓜伊多擔任臨時總統直到舉行新大選為止。委國總統馬杜洛政府昨天才表示，3年前出走的執政黨議員將重返國民議會 。

瓜伊多（Juan Guaido）的議長任期將於明年1月5日結束，而國民議會這項新決議意味，瓜伊多將繼續帶領國民議會。美國撐腰的瓜伊多，今年初宣布出任委國臨時總統，已獲全球50多個國家承認。

美國對國民議會此舉表示歡迎，並說這反映出「民主的反對派力量與團結」。

社會主義執政黨代表2016年在選舉中失去控制權後出走國民議會。隨後馬杜洛（Nicolas Maduro）政府另行設立制憲會議（Constituent Assembly），與反對派掌控的國民議會互別苗頭。

而昨天馬杜洛政府表示，「為了加強與擴大（與反對派）對話的利益」，執政黨代表將重返國民議會。

就在這項宣布後數小時，瓜伊多也宣布，目的在化解國家長期政治危機的會談早就結束。

委國朝野會談原在挪威奧斯陸舉行，之後移往巴貝多（Barbados），而馬杜洛於8月7日取消會談，以回應美國對馬杜洛政府的制裁。

瓜伊多說：「馬杜洛拒絕繼續會談已有40多天，我們可確定巴貝多（對話）機制已經結束。」

(中央社)