眾所期盼的UNIQLO ATT 4 FUN信義店將於9/20(五)10:00盛大開幕！全新500坪三層樓的購物空間，首間結合台灣文創特色、主題商品專區與客製化服務嶄新店面，帶來不一樣的UNIQLO!

FUN信義店結合台灣特色文創元素，客製化體驗、主題商品區與穿搭提案，打造首間美好生活提案店舖，將LifeWear精神傳遞給每一位顧客，帶來嶄新風貌的UNIQLO(圖/UNIQLO提供)

歡慶開幕，UNIQLO品牌好友溫貞菱與林哲熹也親臨UNIQLO ATT 4 FUN信義店，溫貞菱以米色厚T搭配珊瑚橘細褶裙，展現文青女神的魅力；林哲熹則一套UNIQLO U燈芯絨系列搭配Keith Haring聯名上衣，展現復古材質潮流新穿的魅力！

UNIQLO-ATT-4-FUN信義店於9月20日盛大開幕，品牌好友溫貞菱、林哲熹力挺站台(圖/UNIQLO提供)

UNIQLO ATT 4 FUN特別規劃全台唯一UT光廊，網羅各地流行文化圖線，展現最齊全UT世界觀；延續單寧時尚熱潮，顧客更可搭配進化版的LINE U管家利用大數據，根據機能、材質和剪裁，選擇想要的褲型，輕鬆找到專屬的命定褲裝。

UNIQLO結合台灣知名品牌誠品書店，於店鋪設置了選書推薦專區，透過生活風格及流行時尚等精選好書，更能感受UNIQLO服裝結合生活的美好情調；此外更精心推出UT ME!客製化服務，讓消費者DIY創作獨一無二的T恤！

UNIQLO-ATT-4-FUN信義店-UT光廊(圖/UNIQLO提供)

UNIQLO-ATT-4-FUN信義店-誠品選書專區(圖/UNIQLO提供)

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