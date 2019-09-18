李佳芬祖父母19年前安葬於西螺鎮農田的墳墓遭檢舉未依法申請，西螺鎮公所上月進行會勘，雲林縣府日前接獲墓主李日良以雙掛號寄達的陳述意見書，說明其父親安葬的過程。
新聞處長周柏吟指出，縣府於16日下午收到李日良寄達的陳述意見書，墓主李日良說明其父在民國50年代即擔任農田水利會的小組長，農田水利會當時均會無償提供小組長使用「甲頭園」耕作地。父親死後，後輩子孫即依照其父親的遺願安葬在生前耕作的甲頭園附近，本案是在「殯葬管理條例」實施前就進行埋葬行為， 現在也依法向水利會承租土地，並非違法亂葬。
周柏吟表示，養生送死乃後世子孫大事，農業城市亦多留有過去歸葬耕地之習慣，惟本件陳述意見書並未提供合法設置墳墓的核准文件，故本府將依相關規定裁罰並限期改善。
周柏吟說，此案例於農業城市係屬多見，相關法令規範目的與過往習慣之衝突，建請中央應考慮修法解決，以免影響多數農村家庭。
8月1日西螺鎮公所前往會勘丈量墳墓，李日良出面認墓時表示「因為選舉的緣故，嫁出去的孫女（指李佳芬）的阿公的墳墓也被牽連」。
(中時 )
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